Autofahrer flüchtet vor Zoll und verursacht zwei Unfälle

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein 15-Jähriger hat sich am Samstagabend in Hamburg-Harburg eine Verfolgungsfahrt mit dem Zoll geliefert und dabei zwei Unfälle verursacht. Zwei Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei flüchtete der minderjährige Fahrer, als Beamte des Zolls sein Carsharing-Auto kontrollieren wollten.

Hamburg - Bei der Verfolgungsfahrt stieß der Pkw laut den Angaben mit einem Radfahrer zusammen, der sich leicht verletzte. Der 15-Jährige setzte seine Flucht fort und krachte in ein Taxi, als er in den Gegenverkehr geriet, wie es hieß. Der Jugendliche sowie seine beiden ebenfalls 15-jährigen Mitfahrer hätten daraufhin versucht, zu Fuß zu flüchten. Sie seien jedoch von den Zollbeamten gestoppt worden. Einer der beiden Mitfahrer habe sich leicht verletzt.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, seine Mitfahrer kamen vorläufig in Gewahrsam. Die beiden Unfallfahrzeuge waren laut der Polizei nicht mehr fahrbereit. Gegen den Fahrer wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt. Die drei Jugendlichen wurden den Angaben zufolge nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. dpa