Autofahrerin fährt mit rund drei Promille über Autobahn

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Zwei mutmaßliche betrunkene Autofahrerinnen haben in Hamburg in der Nacht auf Donnerstag Unfälle verursacht, bei denen sie und ein Autofahrer zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einer der Frauen ergab ein Atemalkoholtest rund drei Promille.

Hamburg - Die 37-Jährige sei am Mittwochabend auf der A1 bei Hamburg-Neuland an einer Baustelle auf den Wagen vor ihr aufgefahren. Sowohl die Frau als auch der 57-jährige Autofahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Beamten stellten den Führerschein der stark betrunkenen Autofahrerin sicher. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 37-Jährigen einen Wert von nahezu drei Promille. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Am frühen Donnerstagmorgen sei dann in Hamburg-Wandsbek eine 33-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen am Straßenrand geparkten Kleinwagen und fünf weitere geparkte Autos geprallt, hieß es. Sie erlitt Frakturen im Bereich des Oberkörpers und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Es hätten sich Hinweise ergeben, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, hieß es weiter.

Spezialisten prüfen zudem, inwieweit überhöhte Geschwindigkeit und ein möglicher technischer Defekt am Auto eine Rolle gespielt haben könnten. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Entscheidung über einen Haftbefehlsantrag stehe noch aus, teilte die Polizei weiter mit. dpa