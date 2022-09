Autofreier Spieltag: St.-Pauli-Team reist mit Elektrobus an

FC St. Pauli und der Hamburger Verkehrsverbund rufen alle Fans des Fußball-Zweitligisten auf, am Sonntag zum Heimspiel gegen den SV Sandhausen (13.30 Uhr/Sky) aufs Auto zu verzichten. Die Profi-Mannschaft will mit guten Beispiel vorangehen und umweltfreundlich fahren. Die Profis reisen mit einem emissionsfreien Linienbus vom Radisson-Blu-Hotel zum Millerntor-Stadion an.

Hamburg - Mit dem Bus geht es auch wieder zurück. In der Armada von rund 1600 Linienbussen in Hamburg gibt es derzeit fast 200 batteriebetriebene Fahrzeuge. Eine Akkuladung reicht im Schnitt für eine Strecke von 250 Kilometern. Eine Auswärtsreise ist auf diesem Weg allerdings noch nicht möglich. Der Ladevorgang dauert mehrere Stunden und wird über Nacht vorgenommen.

„Der FC St. Pauli und HVV Switch arbeiten bereits länger zusammen, um den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg zu fördern. Es geht nicht darum, Autos zu verbieten, sondern um sinnvolle Alternativen, die das Fahren mit dem Auto überflüssig machen“, teilte der Verein am Mittwoch mit. Er wolle ein Zeichen setzen, heißt es weiter, „damit wir alle darüber nachdenken, wie wir umweltfreundlicher und nachhaltiger unterwegs sein können“. dpa