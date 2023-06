Autor Kurt Drawert erhält Italo-Svevo-Preis

Teilen

Eine Lesebrille liegt auf einem geöffneten Papierbuch. © Monika Skolimowska/dpa/Illustration

Der Autor Kurt Drawert erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Italo-Svevo-Preis. „Kurt Drawert ist ein politischer Autor im besten Sinn. Er lässt uns erleben, was er reflektiert, in einer hellhörig-präzisen Sprache, die in jedem Satz um Wahrhaftigkeit ringt“, heißt es in der Begründung der Jury.

Hamburg - Die Auszeichnung wird seit 2001 an deutschsprachige Prosaautorinnen und -autoren verliehen, sie ehrt und fördert ein literarisches Werk für seinen Eigensinn. Der Preis wird am 27. September im Literaturhaus Hamburg übergeben.

Kurt Drawert, geboren 1956 in Hennigsdorf bei Berlin, lebt in Darmstadt, wo er auch das Zentrum für junge Literatur leitet. Sein erster Gedichtband „Zweite Inventur“ erschien 1987 im Aufbau Verlag. Sein Debütroman „Spiegelland - Ein deutscher Monolog“ von 1992 wurde 2020 bei C. H. Beck neu aufgelegt. Ebenfalls 2020 veröffentlichte er den Roman „Dresden - Die zweite Zeit“. Seine Lyrik und Prosa liegen bei C. H. Beck vor. Demnächst erscheint bei Spector Books der Essayband „Die große Abwesenheit“. dpa