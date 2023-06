Autorin Karen Duve erhält Walter Kempowski Preis

Schriftstellerin Karen Duve in den Räumen des Galiani Verlages. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Die Schriftstellerin Karen Duve erhält den mit 20.000 Euro dotierten Walter Kempowski Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen. Die Auszeichnung wird seit 2019 alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Nicolas-Born-Preis vergeben, wie das Kulturministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Der Preis umfasst neben dem Preisgeld eine Lesereise durch niedersächsische Literaturhäuser.

Hannover - Die 1961 in Hamburg geborene Autorin ist in der Vergangenheit bereits mit zahlreichen Preisen geehrt worden. Einige ihrer Bücher wurden Bestseller. Zuletzt erschien ihr Roman „Sisi“ über die österreichische Kaiserin Elisabeth. In „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ (2018) taucht Duve die Welt der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) ein. In früheren Büchern setzt sie sich kritisch mit der Massentierhaltung oder dem Klimawandel auseinander.

„Karen Duve behandelt in ihren Werken biografische und gesellschaftlich relevante Themen und Fragen gleichermaßen - und trägt damit zum gesellschaftlichen Diskurs bei“, sagte Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD). Die Auszeichnung soll am 27. September 2023 in Hannover überreicht werden. dpa