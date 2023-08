Gewissheit: Wasserleiche aus der Elbe ist der gesuchte 15-Jährige

Von: Sebastian Peters, Marcel Prigge

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in der Elbe untergegangen. Die Suche verlief erfolglos. (Archivfoto) © Blaulicht-News.de

Seit einer Woche wird ein 15-jähriger Schwimmer in der Elbe vermisst. Jetzt bestätigt ein Polizeisprecher: Bei der geborgenen Leiche handelt es sich um den Jungen.

Update von Freitag, 18. August 2023, 10:15 Uhr: Bei der am Mittwochvormittag, 16. August 2023, am Anleger Hamburg-Blankenese geborgenen Leiche handelt es sich um den vor einer Woche in der Elbe untergegangenen 15-Jährigen. Das habe ein DNA-Abgleich jetzt bestätigt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Jugendliche war am vergangenen Freitag in der Nähe des Falkensteiner Ufers in der Elbe untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Eine mehrstündige Suchaktion blieb erfolglos.

Erstmeldung von Mittwoch, 16. August 2023, 11:45 Uhr: Hamburg – Am Freitag, 11. August 2023, ging bei sommerlichen Temperaturen ein Jugendlicher mit seinen Freuden am Falkensteiner Ufer baden. Eine spontane Idee, wie es sich später herausstellte. Die Jugendgruppe wollte das warme Wetter an der Elbe genießen. Doch um 20:30 Uhr endete das Badevergnügen in einem Drama. Ein 15-jähriger Jugendlicher ging plötzlich kurz vor dem Schiffswrack „Uwe“ unter.

Feuerwehr holt Wasserleiche aus der Elbe – ist es der vermisste Jugendliche?

Zahlreiche Rettungskräfte rückten an. Ein Ersthelfer sprang sogar hinter. Sämtliche Bemühungen halfen aber nicht. Die großangelegte Suche nach dem 15-Jährigen musste gegen 23 Uhr ergebnislos abgebrochen werden. Seitdem galt der Junge in der Elbe als vermisst. Am Mittwoch, 16. August 2023, wurden die Retter der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr wieder zur Elbe alarmiert.

Nur wenige Meter von der Einsatzstelle am 11. August trieb eine leblose Person in der Elbe. Erneut ein Großeinsatz. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnten sie nur noch den Tod feststellen. Nachdem der Anleger „Blankenese“ von den Rettungskräften geräumt wurde, konnte man die Wasserleiche bergen. Ob es sich hierbei um den 15-jährigen Jungen handelt, ist bislang unklar. Auffindeort und der zeitliche Abstand sprechen allerdings dafür, dass es sich um den seit dem Freitag vermissten Schwimmer handeln könnte.