Baggerfahrer stirbt nach Arbeitsunfall auf der Veddel

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Veddel lebensgefährlich verletzte Baggerfahrer ist gestorben. Das sagte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am Samstagmittag. Der 55-Jährige war am Samstagvormittag bei Bauarbeiten unter seinem Kleinbagger eingeklemmt worden, der aus zunächst ungeklärter Ursache umgekippt war. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Hamburg - Er war reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. dpa