S-Bahn-Grabscher festgenommen – ist er ein Serientäter?

Von: Sebastian Peters

Nach einer kurzen Durchsuchung wird der Mann abgeführt. Er soll bereits der Polizei bekannt sein. © Blaulicht-News.de

Polizeieinsatz auf dem Bahnsteig der S-Bahn in Hamburg-Wilhelmsburg. Ein Mann hat zuvor in einer einfahrenden Bahn eine Frau bedrängt, belästigt und angefasst.

Hamburg – Grabsch-Attacke auf eine Frau in einer Hamburger S-Bahn. Am Dienstag, 28. Juni 2022, kam es gegen 17:30 Uhr in einer einfahrenden S-Bahn kurz vor der Station Hamburg-Wilhelmsburg zu einem sexuellen Übergriff, berichtet 24hamburg.de.

Polizeieinsatz in Hamburg: S-Bahn-Grabscher festgenommen

Ein scheinbar bereits polizeibekannter Mann hat eine Frau bedrängt, belästigt und angefasst. Nach einem Notruf aus der Bahn stürmen mehrere Beamte den Bahnsteig.

Noch auf dem Bahnsteig wurde der Mann von den Polizisten in Handschellen gelegt. © Blaulicht-News.de

Bei der Festnahme hat sich der Mann gegen die Beamten gewehrt. © Blaulicht-News.de

Festnahme! – Quasi auf frischer Tat. Dabei leistete der Mann noch erheblichen Widerstand. Mehrere Polizisten waren nötigt, um den Fummler abzuführen. Die Frau erstattet eine Anzeige.



S-Bahn-Grabscher in Hamburg-Wilhelmsburg: Ist er der Serientäter?

Im Süden von Hamburg kam es in letzter Zeit immer wieder zu Übergriffen auf Frauen. An der Raststätte Harburger Berge Ost verhinderte ein Passant die Vergewaltigung einer 30-Jährigen. Nicht weit vom aktuellen Tatort entfernt in Hamburg-Wilhelmsburg überfiel ein Unbekannter eine Frau in ihrem Auto und vergewaltigte sie. Eine Suche der Polizei blieb bisher erfolglos. Ob der S-Bahn-Grabscher für diese Taten verantwortlich ist, werden nun die weiteren Ermittlungen zeigen.