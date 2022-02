Bahnverkehr nach Sturm Zeynep weiter beeinträchtigt: Diese Züge fallen bis Montag aus

Nach Sturm Zeynep fallen weiter viele Züge der Deutschen Bahn aus. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Nach Sturm Zeynep dauern die Aufräumarbeiten weiter an. Der Bahnverkehr ist weiter massiv eingeschränkt. Viele Strecken im Norden fallen noch aus.

Hamburg – Sturm Ylenia und Zeynep haben ihre Spuren hinterlassen. Besonders Hamburg und andere Bundesländer in Norddeutschland wurden hart getroffen. Zu über 1500 Einsätzen musste die Hamburger Feuerwehr seit Freitagabend ausrücken. Viele Bäume kippten dabei auch auf Bahngleise und beschädigten teilweise auch Oberleitungen, die jetzt erneuert werden müssen. Bis alle Schäden behoben werden können, wird es noch dauern. Und bis dahin kommt es zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr. „Vermeiden Sie Reisen nach Hamburg und nach Bremen“, hatte Bahnsprecher Achim Strauß der Deutschen Presse-Agentur sogar gesagt.

Welche Strecken von und nach Hamburg noch bis Montag ausfallen, verrät 24hamburg.de* hier.

In Hamburg hatte Sturm Zeynep am Samstagmorgen für eine schwere Sturmflut gesorgt. Das Wasser der Elbe stieg dabei so hoch, wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Ein Mann wurde in der Hafencity von der Flutwelle überrascht und in seinem Auto eingeschlossen*. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.