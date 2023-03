Bahnverkehr wegen Bauarbeiten teilweise eingeschränkt

Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Aufgrund von Modernisierungsarbeiten im Hamburger Bahnnetz müssen Reisende ab den Märzferien mit Einschränkungen des örtlichen Zugverkehrs rechnen. Betroffen seien vom 4. bis 19. März die Strecken zwischen Hauptbahnhof und Altona, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Die Gleise des Regional- und Fernverkehrs bleiben auf diesem Abschnitt für die kommenden zwei Wochen gesperrt.

Hamburg - Die S-Bahn soll den Angaben zufolge regulär verkehren.

Neben Signal- und Gleisarbeiten müssen laut Deutscher Bahn auch Kampfmittelsondierungen durchgeführt werden. Insbesondere für die Erneuerungen des Fern- und Regionalbahnhofs Altona und der Sternbrücke sei das Aufspüren der Kampfmittel notwendig. Über die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen will die Deutsche Bahn nach deren Abschluss informieren. An mehreren Überführungen, unter anderem An der Alster und am Ferdinandstor, sollen zudem neue Kabelschächte unter den Gleisen verbaut werden.

Die Bauarbeiten finden im Zuge mehrerer Brückenerneuerungen im Hamburger Stadtgebiet statt. Die Märzferien seien der Deutschen Bahn zufolge eine verkehrsärmere Zeit, während der die Einschränkungen möglichst wenige Menschen betreffen sollen. Genaue Termine für einen zweiten, bereits geplanten Sperrungszeitraum stehen noch nicht fest. dpa