Bakéry Jatta: „Der HSV ist meine große Liebe“

Bakery Jatta vom Hamburger SV jubelt nach seinem Treffer. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Fußball-Profi Bakéry Jatta ist froh, dass er nach seiner Flucht aus Gambia nach Deutschland im Jahr 2015 als Spieler beim Hamburger SV untergekommen ist. „Seitdem hat mir beim HSV jeder Trainer, Mitspieler und Mitarbeiter geholfen. Ich kann wirklich sagen, dass ich große Liebe für jeden Einzelnen in der Kabine empfinde. Ich fühle mich beim HSV zu Hause und dieses Gefühl verbindet“, sagte der 24 Jahre alte Stürmer des Fußball-Zweitligisten in einem „Kicker“-Interview (Montag).

Hamburg - Und er betonte: „Der HSV ist meine große Liebe.“

Ebenso emotional wie schwer war für den flinken Außenbahnspieler auch die Zeit, als im Herbst 2019 eine Debatte um seine Identität aufgekommen war. Dass sich der Verein und auch die HSV-Fans seither stets hinter ihn gestellt haben, „wird immer in meinem Herzen und in meinen Erinnerungen sein“, meinte Publikumsliebling Jatta. „Ich denke, dass ich nach so vielen Jahren sagen darf: Ich bin ein Hamburger Jung. Ich habe hier so viel erlebt.“

Sein mit Erfolg ausgeübter Beruf habe ihm auch in schwierigen Zeit stets geholfen, berichtete der Gambier, dessen Vertrag in der Hansestadt noch bis zum Sommer 2024 läuft. „Der Fußball ist dann auch das, was mich hält. Wenn ich in schwierigen Phasen auch noch den Kopf runternehme, dann kann ich gar nichts mehr beeinflussen. Das Leben ist wie ein Spiel auf dem Platz: Es gibt Momente, in denen ich nicht glücklich bin, aber ich höre nie auf“, fügte der flinke Stürmer des Zweitliga-Spitzenreiters hinzu. dpa