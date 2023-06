Baseball: Japanisches Werfer-Duell bei Hamburg Stealers

Ein Baseball liegt in einem Fanghandschuh. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Im Rahmen des Doppelspieltages in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga zwischen den Hamburg Stealers (2.) und Titelverteidiger Bonn Capitals (1.) kommt es am Sonntag (12.00 Uhr) auch zu einem hochkarätigen Werfer-Duell. Während sich die Hanseaten bereits vor der Saison mit dem Japaner Yasutomo Kubo verstärkt hatten, reagierten die Gäste Anfang Juni auf die Verletzung von Zack Dodson und verpflichteten ihrerseits Kubos Landsmann Toru Murata für den Rest der Spielzeit.

Hamburg - Kubo (42) spielte 13 Jahre lang in der Nippon Professional Baseball und gilt in seinem Heimatland als Star. Murata (38) wiederum war unter anderem in den USA aktiv und kam dabei auch zu einem Einsatz für die Cleveland Indians in der Major League Baseball. „Wir haben noch nie gegeneinander oder miteinander gespielt. Ich freue mich riesig auf das Duell. Aber auch auf das Duell gegen Bonn, das ist Baseball auf höchstem Niveau“, sagte Kubo auf dem YouTube-Kanal der Hamburger.

Japans Männer-Team gehört im Baseball schon seit Jahren zu den besten Nationalmannschaften weltweit. Die Auswahl gewann im März die World Baseball Classics nach einem 3:2-Sieg in Miami gegen Gastgeber USA und belegt im WBSC World Ranking aktuell den ersten Rang. Deutschland liegt dagegen auf dem 19. Platz. dpa