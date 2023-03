Basketball-Supercup mit Kanada, China und Neuseeland

Teilen

Deutschlands Trainer Gordon Herbert spricht zu seinem Team. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Auf dem Weg zur Basketball-WM in Asien testet die deutsche Mannschaft beim Supercup in Hamburg gegen interessante Gegner. Bei dem traditionsreichen Turnier in Hamburg sind neben dem Team von Bundestrainer Gordon Herbert am 12. und 13. August auch China, Kanada und Neuseeland dabei, wie der Deutsche Basketball Bund am Mittwoch mitteilte.

Hamburg - Deutschland trifft im Halbfinale am Samstag, 12. August (18.30 Uhr), auf China. Zuvor spielen die mit vielen NBA-Spielern besetzten Kanadier gegen Neuseeland. Das Finale findet dann am Sonntag, 13. August, statt.

„Wir wollen auf dem vergangenen Jahr aufbauen und einen weiteren Schritt nach vorne machen. Die Spieler haben alle eine sehr große Bereitschaft gezeigt und eine Menge geopfert“, sagte Herbert mit Blick auf den Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM im vergangenen Jahr. „Wir sind im zweiten Jahr eines Drei-Jahres-Zyklus und da ist der Supercup ein sehr guter Test auf dem Weg zum FIBA World Cup.“

Die Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien findet vom 25. August bis 10. September statt. Nach dem Supercup in Hamburg stehen für die deutsche Auswahl noch interessante Testspiele gegen Griechenland (19. August) und WM-Topfavorit USA (20. August) in Abu Dhabi an. dpa