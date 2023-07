Bauerfeind statt Schöneberger: Radiopreis 2023

Kathrin Bauerfeind moderiert den Deutschen Radiopreis 2023. © NDR/Christoph Köstlin/NDR/Christoph Köstlin/obs

Mit neuer Moderatorin und neuer Location feiert der Deutsche Radiopreis dieses Jahr gleich zwei Premieren. Katrin Bauerfeind löst die langjährige Moderatorin Barbara Schöneberger ab, wie der Deutsche Radiopreis am Donnerstag verkündete. Die Preisverleihung am 7. September findet zudem erstmals im Stage Theater Neue Flora in Hamburg statt.

Hamburg – „Radio ist für mich Musik, Spaß, Unterhaltung, Lebensbegleiter – Radio ist überall!“, sagte Bauerfeind, die unter anderem als Journalistin, Buchautorin und Schauspielerin tätig ist. Ihr zur Seite steht Thorsten Schorn, der auch in diesem Jahr die Live-Übertragung fürs Radio kommentieren wird.

Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacherinnen und Radiomacher Deutschlands ausgezeichnet. Gestiftet wird der Preis von den Hörfunkprogrammen der ARD, dem Deutschlandradio und den privaten Radiosendern in Deutschland. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). dpa