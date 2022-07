Behörde warnt vor großer Hitzebelastung

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Angesichts erwarteter Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius in den kommenden Tagen haben die Hamburger Behörden vor Hitzebelastungen gewarnt. „Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten, halten Sie ihre Wohnung kühl“, empfahl die Gesundheitsbehörde am Montag. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Hitzewarnung für die Hansestadt zunächst für Dienstag herausgegeben - bis zu 34 Grad werden erwartet.

Hamburg - Am Mittwoch soll es in der Hansestadt mit 35 Grad sogar noch etwas wärmer werden.

Die Hamburgerinnen und Hamburger sollten ihren Tagesverlauf möglichst an die Hitze anpassen und ausreichend Pausen im Schatten einplanen, riet die Behörde. „Besonders Kinder, ältere Personen und Menschen mit Unterstützungsbedarf können unter zu viel Sonneneinstrahlung und Hitze leiden, da sie das Risiko nicht genau einschätzen können.“ Zudem sei Kinderhaut sehr empfindlich „und Sonnenbrand im Kindesalter erhöht das Hautkrebsrisiko. Säuglinge sollten direkter Sonne gar nicht ausgesetzt werden.“

Ältere und pflegebedürftige Menschen könnten durch hohe Temperaturen in Gefahrensituationen geraten, da sie seltener Durst verspürten als junge und seltener tränken. „Bei ungewöhnlichen Gesundheitsproblemen wie zum Beispiel Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Erbrechen sollte ein Arzt kontaktiert werden“, riet die Behörde.

Doch auch gesunden Erwachsenen wurde empfohlen, die Aktivitäten sowie Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme an die Hitze anzupassen. Grundsätzlich sollte in den Mittagsstunden direkte und indirekte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Auch wurde an die Menschen appelliert, keinesfalls Kinder, gesundheitlich geschwächte Personen oder Tiere in einem geparkten Fahrzeug zurückzulassen. „Der Temperaturanstieg kann dort in kurzer Zeit sehr stark sein.“ dpa