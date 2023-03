Bericht: HSV droht längerer Ausfall von Kapitän Schonlau

Sebastian Schonlau vom Hamburger SV geht vom Spielfeld. © Marcus Brandt/dpa/Archiv

Dem Hamburger SV droht offenbar ein längerer Ausfall von Kapitän Sebastian Schonlau. Wie das „Hamburger Abendblatt“ am Donnerstag berichtete, werde der 28 Jahre alte Innenverteidiger wegen einer Knöchelverletzung wohl die Zweitliga-Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC und vermutlich auch das Nordduell am 18. März gegen Holstein Kiel verpassen.

Hamburg - Eine Mitteilung des Clubs über einen möglichen Ausfall gab es nicht. Schonlau fehlte wegen der Blessur aber in den vergangenen Trainingseinheiten. In der auf das Kiel-Spiel folgenden Länderspielpause könnte der Kapitän dann seine Verletzung auskurieren. Danach geht es für den Tabellenzweiten am 31. März auswärts gegen Fortuna Düsseldorf.

Der in den vergangenen Wochen äußerst formstarke Mittelfeldspieler Ludovit Reis war am Donnerstag wieder im Training. Der Niederländer arbeitete nach seiner Erkältung aber zunächst nur individuell. dpa