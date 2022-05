Berühmter „Grüner Bunker“ in Hamburg: Eröffnung noch dieses Jahr

Die Eröffnung der umstrittenen Dachkrone des Feldstraßenbunker erfolgt noch dieses Jahr. Auch das Hotel „Reverb by Hard Rock Hotel“ könnte dann eröffnen.

Hamburg – Schon seit geraumer Zeit ergänzen die weithin sichtbaren Kräne am Hochbunker in der Feldstraße die Skyline von St. Pauli. Doch das könnte sich bald ändern. Denn die umstrittene Aufstockung des 38 Meter hohen ehemaligen Weltkriegsbunkers um gut ein Drittel soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, das bestätigt Frank Schulze, Sprecher des Bunkerprojekts. Nicht eröffnet werden kann, laut eines Berichts des Hamburger Abendblatt, die Konzerthalle Georg Elser Halle, die ebenfalls in den Bunker integriert werden soll, berichtet auch 24hamburg.de.

Offizieller Name: Flakturm IV Adresse: Feldstraße, 20359 Hamburg Erbaut: 1942 bis 1944 (erbaut durch rund 1000 NS-Zwangsarbeiter) Höhe: 38 Meter (nach Aufstockung: 58 Meter)

Bunker in Hamburg: Umbau an der Feldstraße – Konzerthalle kann in diesem Jahr nicht öffnen

Was konkret geplant ist, weiß auch Felix Mörl, Sprecher des Uebel&Gefährlich im St. Pauli-Bunker an der Feldstraße. Dieser gab gegenüber dem Abendblatt Auskunft über den Stand der Bauarbeiten und die Eröffnung der Georg Elser Halle, wie die Konzerthalle im Bunker heißen wird. Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie in Hamburg und Lieferengpässen beim Material kann die Konzerthalle wohl erst nächstes Jahr öffnen.

Ein genauer Termin ist heute noch schwer vorherzusagen. Wenn die Aufstockung und die Halle in diesem Jahr fertig sind, benötigen wir im Anschluss noch eine gewisse Zeit für unsere betriebliche und strukturelle Aufstellung.

Der Hochbunker an der Feldstraße im Mai 2022 wird noch in diesem Jahr fertig. Auch die Georg Elser Halle und das „Reverb by Hard Rock Hotel“ könnten dann öffnen. © Jürgen Ritter/Imago

Betrieben werden soll die Georg Elser Halle nach Fertigstellung von Wolf von Waldenfels. Ob die für Ende des Jahres geplante Eröffnung des „Reverb by Hard Rock Hotel“ ebenfalls verschoben werden muss, ist indes nicht bekannt. Im März dieses Jahres wurde die Eröffnung für Ende 2022 angekündigt.

Konzerte im Bunker in der Feldstraße: Auftritt von Tocotronic nicht wie geplant

Das erste Konzert in der neuen Georg-Elser-Halle hätte ein Auftritt der legendären Hamburger Schule-Band Tocotronic zwei Tage vor Heiligabend 2022 werden sollen. Doch dazu kommt es nun nicht. RickMcPhail, Gitarrist der Band, hatte das im Gespräch mit dem Autor dieses Textes im Rahmen eines Konzerts seines Nebenprojekts Hawel/McPhail bereits in der vergangenen Woche angedeutet. Man würde sich nach einer Alternative umschauen, heißt es. Entweder die edel-Optics Arena im Inselpark Wilhelmsburg oder das Konzert wird in das Jahr 2023 verschoben. Aus der edel-Optics Arena ist das Konzert erst vom April in die Georg-Elser-Halle im Dezember verschoben worden.

Wolf von Waldenfels und Tino Hanekamp prägten Hamburgs Club-Geschichte Bereits Mitte der 1980er Jahre eröffnete von Wolf von Waldenfels den sogenannten Fun Club im Hinterzimmer der Kneipe Eimer, später folgte der HipHop-Club Powerhouse und die legendären Technoclubs Phonodrome und Click in der leerstehenden C&A-Filiale am Nobistor – heute Standort der Erweiterung der dortigen Helios Endos-Klinik. Nachzulesen ist das alles unter anderem in Christoph Twickels (freier Journalist, Die Zeit) Buch „Läden, Schuppen, Kaschemmen – Eine Hamburger Popkulturgeschichte“, das allerdings nur noch auf dem Zweitmarkt erhältlich ist. 2006 eröffnete Wolf von Waldenfels dann zusammen mit dem ehemaligen Betreiber der Weltbühne, Tino Hanekamp, das Uebel&Gefährlich im besagten Bunker, später dann das Golem am Fischmarkt Hamburg. Hanekamps Roman über die letzte Nacht der Weltbühne, wurde unter dem Titel „Sowas von da“ zu einem Bestseller und später für das Kino verfilmt.

St. Pauli-Bunker: Rund 5000 Pflanzen auf dem Dach – Olaf Scholz befürwortete grünen Bunker

Rund 5000 Pflanzen werden nach übereinstimmenden Medienangaben nach Fertigstellung auf dem Dach des Bunkers gepflanzt worden sein. Darunter Feldahorn, Felsenbirne, Strauch-Waldkiefer, Efeu, Hecken und Rosen. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und frühere Erster Bürgermeister der Hansestadt galt seinerzeit als Befürworter des grünen Bunkers, dessen Garten rund 7000 Quadratmeter groß werden soll. 30 Millionen Euro waren als Investitionssumme für die Aufstockung und Begrünung anfangs eingeplant. Beobachter rechnen jedoch mit mindestens einer Verdoppelung der ursprünglichen Kosten. (Transparenzhinweis: Ursprünglich hieß es im Artikel, dass sich auch die Fertigstellung des Bunker-Umbaus erneut verzögern werde. Dem ist allerdings nicht so. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.)