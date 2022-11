Bestsellerautorin Link gegen Mobbing: Reden ist wichtig

In ihrem neuen Roman „Einsame Nacht“ legt die Schriftstellerin Charlotte Link den Fokus auf das Thema Mobbing unter Kindern und Jugendlichen. „„Du Opfer“ ist so ein gängiger Begriff geworden, jemanden zu erniedrigen. Er ist entsetzlich“, sagte die Bestsellerautorin am Dienstag zum Start des 15. Hamburger Krimifestivals. Sie wolle Eltern ermuntern, darüber zu sprechen und nicht den Mantel des Schweigens über diese Probleme zu legen.

Hamburg - „Wer ausgegrenzt wird, ist einsam und zieht Aggressionen auf sich - ein Teufelskreis“, sagte sie vor mehr als 500 Zuhörern in der Kulturfabrik Kampnagel. Viele Heranwachsende könnten nicht darüber reden.

Wieder einmal hat sie einen Cold Case als dramatischen Kniff in ihrem Krimi gewählt, der in die North York Moors führt, eine einsam gelegene Hochebene im Nordosten Englands. „Alle Figuren haben Vorgeschichten. Ich beschreibe nicht nur das Böse. Mich reizen Menschen, die mit dem Rücken zur Wand stehen und zu Verbrechern werden“, erklärte die 59-Jährige. Sie versuche beim Schreiben nah am Leben zu sein: „Manches bleibt im Dunkeln, nicht alles ist gerecht.“

Bis ins hohe Alter wolle sie schreiben, es sei ihre Zuflucht, betonte Link: „Es ist eine Form des Katalysators, ich arbeite auf, was in meinem Leben ist.“ dpa