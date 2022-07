Betreiber von Bar auf Elbtower steht fest

Schweres Baugerät steht auf der Baustelle des geplanten Elbtowers an den Elbbrücken. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die Betreiber der Bar auf der Aussichtsplattform im 55. Stock des Hamburger Elbtowers stehen fest: Wenn das Gebäude voraussichtlich 2025 fertig gestellt ist, wird die Nobu-Hospitality-Gruppe den Betrieb dann der wohl höchsten Hamburger Bar übernehmen, wie ein Sprecher des Projektentwicklers Signa Real Estate am Donnerstag in Hamburg sagte. Die Gruppe, an der auch der Schauspieler und Oscar-Preisträger Robert de Niro Anteile hat, ist zudem bereits als Betreiber des Hotels im Elbtower vorgesehen.

Hamburg - Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Die Baugenehmigung für das Hochhausprojekt ist inzwischen erteilt. Für den Baustart peilt der Projektentwickler das letzte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 an.

Der vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Elbtower soll in die von Frankfurter Wolkenkratzern dominierte Topliga der höchsten Hochhäuser in Deutschland vorstoßen: Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe wird der Elbtower bundesweite Nummer drei hinter dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in der Mainmetropole. Signa Real Estate gehört zur Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, die in Deutschland auch als Eigentümer der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt ist. dpa