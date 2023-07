Betrunkener sitzt an Bahnsteigkante: Notbremsung

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener 24-Jähriger hat sich im Hamburger Hauptbahnhof auf die Bahnsteigkante gesetzt, seine Beine baumeln lassen - und die Notbremsung einer S-Bahn verursacht. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Sicherheitsdienstmitarbeiter, die den Vorfall am Donnerstagnachmittag beobachtet hatten, brachten den jungen Mann dann aus dem Gefahrenbereich.

Hamburg - Er wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,89 Promille.

Als er ausgenüchtert war, wurde der 24-Jährige entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich und eines Vollrauschs verantworten.

Die Bundespolizei warnte im Zusammenhang mit dem Vorfall vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen. „Der Aufenthalt in den Bahngleisen ist verboten und lebensgefährlich. Die Stromschienen der S-Bahngleise führen 1200 Volt Gleichstrom; eine Berührung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen“, hieß es. Man bringe nicht nur sich selbst, sondern auch Reisende oder Helfer in Gefahr. dpa