Betrunkener stürzt auf Gleis: S-Bahn bremst rechtzeitig

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener 26-Jähriger ist an einem Hamburger S-Bahnhof nachts ins Gleisbett gestürzt - aber er hatte großes Glück. Mit einer Schnellbremsung schaffte es die Fahrerin einer einfahrenden S-Bahn rechtzeitig anzuhalten, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Etwa 25 Meter vor dem Mann kam die Bahn zum Stehen. Die rund 70 Fahrgäste blieben bei dem Vorfall im Hamburger Stadtteil Hammerbrook unverletzt.

Hamburg - Der Mann hatte zwei Schutzengel, denn auch ohne einen Zug ist es in den Gleisen sehr gefährlich: Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der 26-Jährige nach dem Sturz zunächst in einen Bereich zwischen einer Außenwand und einer Stromschiene mit einer Spannung von ungefähr 1200 Volt begeben. Er stieg über diese Schiene. Kontakt mit ihr kann nach Polizeiangaben zu schweren Verletzungen führen - oder tödlich enden.

Der Strom wurde deshalb abgeschaltet. Ein Passant half dem Verunfallten schließlich zurück auf den Bahnsteig. Der 26-Jährige wurde von Hammerbrook in das Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof gebracht. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. dpa