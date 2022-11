Bewerbungsgespräche am ICE: Werbeaktion in Altona

Die Zugbegleiterin Birte Laabs (r) spricht mit einer Bewerberin im Bordbistro. © Jonas Walzberg/dpa

Manchmal können Züge wegen Personalmangels nicht fahren. Jetzt ist ein ICE im Bahnhof Hamburg-Altona stehen geblieben, um genau dieses Problem zu beheben. Bewerber sollten sich genau anschauen können, was sie bei der Deutschen Bahn erwartet.

Hamburg - Mit einer ungewöhnlichen Aktion am Bahnhof Altona hat die Deutsche Bahn am Samstag um Personal geworben. Interessenten für die 390 offenen Stellen im Fernverkehr am Standort Hamburg konnten auf Gleis 5 in und an einem ICE mit Mitarbeitern sprechen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Lokführer, Zugbegleiter, Bordgastronomen und Techniker beantworteten Fragen vor Ort. Mehr als 100 Bewerber hätten sich gemeldet und eine Jobzusage bekommen, gut die Hälfte wollten eine Ausbildung beginnen, sagte die Sprecherin. Quereinsteiger müssen bei der Bahn eine Funktionsausbildung machen, die etwa bei Lokführern zehn bis zwölf Monate dauert. Zudem müssen sie ihre körperliche Tauglichkeit nachweisen. dpa