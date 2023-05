Beziehungsstreit eskaliert: Mann zündet Wohnung an und flieht – Feuerwehr rettet vier Personen

Von: Sebastian Peters

Ein Beziehungsstreit eskalierte komplett. Eine bislang unbekannte Person versprühte eine brennbare Flüssigkeit und setzt die Wohnung in Brand. Feuerwehr musste Menschen retten.

Hamburg – Ein Streit zwischen einem mutmaßlichen Ex-Paar eskalierte am Dienstag, dem 23. Mai 2023, vollständig. Demnach wurde die Feuerwehr Hamburg gegen 14:10 Uhr in die Straße Tegelsbarg nach Hamburg-Hummelsbüttel gerufen. Mehrere Anrufer meldeten ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Polizeihubschrauber im Einsatz: Brandsatz löst Wohnungsbrand aus – Auslöser offenbar ein Beziehungsstreit

Besonders brisant – das Feuer in der Wohnung soll absichtlich gelegt worden sein. Zeugen sprachen von einem Brandsatz, der in die Wohnung geworfen wurde. Höchste Alarmstufe für die eingesetzten Retter. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Personen auf einem Balkon und schrien panisch um Hilfe.

Die Feuerwehr rettete vier Personen von einem Balkon. (Symbolbild) © Sebastian Peters

Mit einer tragbaren Leiter wurden die Personen aus der Brandwohnung gerettet. Weitere Einsatzkräfte bekämpften nahezu zeitgleich das Feuer. Nach bisherigen Informationen brannte es im Eingangsbereich der Wohnung.

Brennbare Flüssigkeit durch Wohnungstür gespritzt und entzündet – Fahndung nach dem Täter läuft

Wie die Polizei Hamburg bestätigte, hat eine bislang unbekannte Person eine Flüssigkeit in die Wohnung gespritzt und diese entzündet. Dabei hatte es sich offenbar um einen hochentzündlichen Stoff gehandelt. Nach Informationen von 24hamburg.de soll es sich um eine männliche Person handeln, die nach dieser Tat flüchtete. Zahlreiche Einsatzkräfte fahnden zum aktuellen Zeitpunkt nach dem Verdächtigen.

Auch ein Hubschrauber der Polizei Hamburg ist im Einsatz. Von den vier geretteten Personen mussten anschließend drei in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die vierte Person verblieb vor Ort. Dabei soll es sich offenbar um einen Polizisten handeln.