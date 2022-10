Boeing eröffnet Distributionszentrum in Henstedt-Ulzburg

Blick in das neue Boeing-Distributionszentrums. © Georg Wendt/dpa

Im neuen Henstedt-Ulzburger Gewerbegebiet sind bereits riesige Logistikflächen entstanden. Jetzt kommt der Flugzeughersteller Boeing dazu.

Henstedt-Ulzburg - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat ein neues Distributionszentrum in Henstedt-Ulzburg eröffnet. Entstanden ist Boeings wichtigstes Verteilzentrum für Chemie- und Spezialmaterialien in Europa für mehr als 6000 Kunden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Die Niederlassung im Kreis Segeberg in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 7 (Flensburg - Hamburg) sei die weltweit größte und modernste Einrichtung des Unternehmens dieser Art.

Das etwa 19.000 Quadratmeter große Gebäude wurde den Angaben zufolge von den Unternehmen Verdion und HIH Invest gebaut und finanziert, Boeing ist Mieter. Das Grundstück hat eine Größe von 34.500 Quadratmetern, was einer Größe von fast fünf Fußballfeldern entspricht. Das Gebäude verfügt über eine Wärmepumpe und soll im nächsten Jahr eine Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos erhalten.

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (parteilos) sicherte Boeing bei der geplanten weiteren Expansion Unterstützung zu. „Somit kann Boeing wichtige Fachkräfte halten und diese können weiter für Boeing arbeiten. dpa