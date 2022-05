Boldt lobt Entwicklung: „Wir haben hier etwas kreiert“

Jonas Boldt, Sportdirektor des Hamburger SV, gibt ein Interview. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Sportvorstand Jonas Boldt vom Hamburger SV hat zwei Spieltage vor Saisonende erneut die Spielweise des Hamburger SV verteidigt. „Wir haben unsere Grundprinzipien, die uns ausmachen: Wir wollen viel den Ball haben, den Gegner laufen lassen und damit müde machen. Unsere Spielweise ist dabei ein stetiger Prozess“, sagte der Manager auf der Club-Homepage.

Hamburg - Boldt würdigte die Entwicklung der Mannschaft seit vergangenem Sommer und stellte sich damit gegen mögliche Neuorientierungen beim Fußball-Zweitligisten. Nach der Saison werden die leitenden Gremien über den weiteren Weg des HSV diskutieren.

Der Sportvorstand, der seit drei Jahren beim HSV arbeitet, lobte „eine richtige Einheit und Geschlossenheit“ im Verein, die es in den vergangenen 20 Jahren nicht gebeben habe. „Wir haben hier etwas kreiert. Wir haben großes Vertrauen in das Trainerteam und die Mannschaft“, betonte der der 40-Jährige. „Das Feedback ist immens groß und positiv, weil die Leute sagen, dass sie sich mit dem Weg identifizieren können, dass sie eine Truppe sehen, die alles für den Verein gibt und hinter der sie gerne stehen.“

Der noch im März scheinbar hoffnungslos abgeschlagene HSV hat auf der Zielgeraden der Saison mit drei Siegen nacheinander Boden gutgemacht und kann sich unter Mithilfe der Konkurrenz noch auf einen Aufstiegsplatz schieben. Boldt will unabhängig vom Saisonausgang an Trainerteam und Spielidee festhalten, damit „hier richtig etwas wachsen“ kann. „Nur so wirst du auf Strecke bestehen. Ansonsten wirst du jedes Jahr alles umschmeißen und von Neuem beginnen“, meinte er. dpa