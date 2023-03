Boxer Kadiru steigt vor Joshua-Kampf in London in den Ring

Marcos Antonio Aumada (l) boxt gegen den deutschen Meister Peter Kadiru. © Gregor Fischer/dpa

Der deutsche Schwergewichtsboxer Peter Kadiru tritt bei seinem nächsten Kampf in der O2 Arena in London an. Im Rahmen des Hauptkampfes von Ex-Weltmeister Anthony Joshua am 1. April (DAZN) duelliert sich der Hamburger im Vorprogramm mit dem Deutsch-Türken Hueseyin Akdemir. Das teilte sein Boxstall P2M am Dienstag mit.

Hamburg - Der 25 Jahre alte Kadiru ist seit einigen Wochen der Sparringspartner von Anthony Joshua in Dallas (USA). Dort bereitet sich der britische Schwergewichtsboxer im Box-Gym seines neuen Trainers Derrick James auf den Kampf gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin vor.

Kadiru mache es stolz, dass Joshua und sein Team mit seiner Leistung so zufrieden seien, dass sie ihm den Kampf im Vorprogramm angeboten haben. „Auch für mich ist es ja ein Comeback nach meiner ersten Niederlage als Profi, und ich will beweisen, dass ich daraus gelernt habe und gestärkt zurückkommen kann.“ Der Jugend-Olympiasieger von 2014 gewann 14 von 15 Profikämpfen, davon siebenmal durch K.o.

Joshua war 2021 von Oleksandr Usyk als vierfacher Weltmeister entthront worden und hatte auch den zweiten Kampf ein Jahr später gegen den Ukrainer verloren. dpa