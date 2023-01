Brand in Theater auf St. Pauli: Betrieb soll weitergehen

Rauch steigt über dem Dach eines Theatergebäudes auf der Reeperbahn auf. © Steve Hutchings/TNN/dpa

Qualm steigt aus einem Theatergebäude an der Reeperbahn auf. Die Hamburger Feuerwehr muss einen schwierigen Löscheinsatz bewältigen. Zum Glück wird niemand verletzt - und der Spielbetrieb kaum beeinträchtigt.

Hamburg - Das Traditionstheater Schmidts Tivoli an der Hamburger Reeperbahn ist am Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. Der Brand habe sich über das gesamte Dach des Gebäudes vom Spielbudenplatz bis zur Kastanienallee ausdehnt, teilte die Feuerwehr mit. Es sei niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten waren aufwendig und dauerten rund fünf Stunden. Den Einsatzkräften gelang es, eine Ausbreitung des Brandes in Richtung des Theatersaals zu verhindern.

Mehrere Löschtrupps hätten mit Kettensägen große Öffnungen in die Dachhaut geschnitten, um für Rauch- und Wärmeabzug zu sorgen. Der Brand habe die Holzbalkendecke zwischen Ober- und Dachgeschoss erfasst. Die Konstruktion habe daher großflächig aufgesägt werden müssen, um an weitere Brandherde heranzukommen.

Die große Herausforderung sei dabei gewesen, möglichst wenig zusätzlichen Schaden an der Theatertechnik und der Infrastruktur des alten Theatergebäudes anzurichten, teilten die Einsatzkräfte weiter mit. Die Feuerwehr setzte darum Wassersauger ein, mit denen überschüssiges Löschwasser aufgefangen wurde.

Der historische Theatersaal sei nicht beschädigt worden, sagte eine Sprecherin der Bühne. Wegen der Sicherungsarbeiten nach dem Löschen der Flammen wurde die Nachmittagsvorstellung abgesagt. Doch schon am Abend sollte das Stück „Mehr Nutten, mehr Koks - scheiß auf die Erdbeeren“ mit Mary Roos und Wolfgang Trepper aufgeführt werden.

Die Hamburger Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr waren mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. dpa