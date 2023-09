„Lebenswerk zerstört“: FDP-Mann erlebt Feuer-Drama um Elternhaus

Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. © Blaulicht-News

Das Elternhaus von FDP-Politiker Carl Coste in Hamburg brennt vollständig aus. Der Politiker sieht einen Brandanschlag als Ursache.

Hamburg – Ein lauter Knall, gefolgt von einem verheerenden Brand - das Elternhaus des FDP-Politikers Carl Coste in der Fünfhausenser Straße in Hamburg wurde am Sonntagmorgen zum Schauplatz eines Großeinsatzes der Feuerwehr. Trotz des Einsatzes von zwei Löschzügen und mehreren freiwilligen Feuerwehren konnte das Feuer nicht eingedämmt werden. Das Haus brannte vollständig aus.

Großbrand in Hamburg: Elternhaus von FDP-Politiker Carl Coste zerstört

Gemeinsam mit seinen Eltern holte Carl Coste die Familienhunde am Samstagabend aus dem Haus. © LENTHE-MEDIEN

Die Feuerwehr war bereits am Samstagabend an derselben Adresse im Einsatz, als der angrenzende Carport Feuer fing und das Gebäude zu bedrohen schien. Dies konnte jedoch zunächst verhindert werden.

Heute Morgen hat es wieder geknallt und angefangen zu brennen – Ein Lebenswerk zerstört

Der FDP-Politiker Carl Coste äußerte sich auf Instagram zu dem Vorfall und sprach von einem Brandanschlag. Ob es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.