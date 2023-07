Bruce Springsteen kommt nach Hamburg

Bruce Springsteen. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Gut 50.000 Fans werden am Samstag im Hamburger Volksparkstadion erwartet, wenn Bruce Springsteen (73) und seine „E Street Band“ eines ihrer vier Deutschlandkonzerte spielen. Das letzte Mal war „The Boss“ vor sechs Jahren hierzulande auf Tour. Dementsprechend schnell waren alle drei geplanten Konzerte für dieses Jahr ausverkauft, sodass ein Zusatztermin in Hockenheim (21.

Hamburg - Juli) dazwischengeschoben wurde. Für dieses Konzert gibt es noch Restkarten.

Der Rockstar ist für seine energiegeladenen Shows und seine enge Fanbindung bekannt. Seinen Durchbruch hatte Springsteen 1975 mit „Born to Run“, sein erfolgreichstes Album folgte 1984 mit „Born in the U.S.A.“. Für seine Filmmusik zu „Philadelphia“, in dem Tom Hanks und Denzel Washington die Hauptrollen innehatten, gewann er einen Oscar, außerdem sahnte er zwanzigmal bei den Grammys ab. Im Vorfeld des Hamburger Konzertes gab es bei einigen langjährigen Fans Unmut, da die Ticketpreise von teilweise 250, 500 bis hin zu knapp 800 Euro für viele als unverhältnismäßig teuer empfunden wurden. dpa