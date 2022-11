Bürgerschaft beschließt Abschaffung von Tempo-60-Strecken

Teilen

Die Hamburgische Bürgerschaft hat die Abschaffung von mehreren Tempo-60-Zonen in der Stadt beschlossen. Künftig soll wieder überall dort, wo Wohngebiete betroffen sind, die Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gelten, heißt es in einem Antrag, der am Mittwoch mit rot-grüner Mehrheit angenommen wurde. Tempo 60 in Hafen-, Gewerbe- und Industriegebieten und auf anliegerfreien Strecken soll aber weiter möglich sein.

Hamburg - Durch eine geringere Geschwindigkeit verringere sich nicht nur das Risiko von schweren und tödlichen Verkehrsunfällen, betonten Abgeordnete von SPD und Grünen. Auch die Belastungen durch Lärm, CO2- und Feinstaubemissionen nähmen ab; zudem sinke der Spritverbrauch. CDU und AfD warfen dem rot-grünen Senat eine ideologisierte und autofeindliche Politik vor.

Anfang der 2000er-Jahre waren unter CDU-Regierung in Hamburg mehrere Tempo-60-Zonen eingeführt worden. Laut dem Beschluss der Bürgerschaft sollen diese Zonen im Bereich Stein-Hardenberg-Straße - Bargteheider Straße, auf der Alsterkrugchaussee, dem Poppenbütteler Weg, der Alten Landstraße, dem Heidenkampsweg, der Billhorner Brückenstraße und der Amsinckstraße nun zumindest teilweise zurückgenommen werden.

Die Linksfraktion hatte in einem Zusatzantrag stadtweit Tempo 30 gefordert, dafür bei den anderen Fraktionen aber keine Zustimmung gefunden. dpa