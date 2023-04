Bürgerschaft debattiert über Umgang mit Obdachlosen

Das Hamburger Rathaus. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Der Umgang mit Obdachlosen in der Hamburger Innenstadt ist am Donnerstag (13.30 Uhr) Thema in der Bürgerschaft. Die Linke erhebt in der Aktuellen Stunde den Vorwurf, dass wohnungslose Menschen aus der Innenstadt vertrieben und kriminalisiert würden. Die „Alternative für Deutschland“ (AfD) will anschließend unter dem Titel „Kriminelle Klimaextremisten terrorisieren wiederholt unsere Stadt“ über die umstrittenen Aktionen der Klimagruppe Letzte Generation debattieren.

Hamburg - Der rot-grüne Senat kapituliere, kritisiert die AfD-Fraktion. Zu den weiteren Themen der Sitzung gehören die Fortschreibung einer Anti-Diskriminierungsstrategie und die Nutzung von Spielplätzen durch Kitas. dpa