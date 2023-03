Bürgerschaft erinnert an Machtergreifung der Nazis

90 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland haben Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft vor einem Wiedererstarken von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gewarnt. „Machen wir uns klar: rechtsextreme Ideologie hat auch nach Ende der NS-Diktatur getötet“, sagte Grünen-Fraktionschefin Jenny Jasberg, deren Fraktion das Thema zur Aktuellen Stunde am Mittwoch angemeldet hatte, mit Blick auf die Morde von Hanau und Halle.

Hamburg - Für eine Unterbrechung des Sitzung und einen Ordnungsruf sorgte CDU-Fraktionschef Dennis Thering, der die AfD in seiner Rede als „eine offen rassistische“ und zum Teil antisemitische Partei bezeichnete.

Mit der freiheitlich demokratischen Gesellschaft hätten die Deutschen nach dem Krieg das Wertvollste in ihrer Geschichte geschaffen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Doch die Bindung der Menschen an den demokratischen Staat lasse nach. Die Verbreitung menschenfeindlicher Ideologie bis hin zum Rechtsterrorismus nehme zu. Die Politik sei gefordert: „Wir sind in der Verantwortung, eine Politik zu machen, die das Vertrauen der Menschen in unsere demokratische Gesellschaft stärkt.“ dpa