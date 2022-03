Bürgerschaft soll Hamburg zum Corona-Hotspot erklären

Teilen

Die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft sitzen während einer Sitzung im Saal. © Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Angesichts steigender Infektionszahlen soll die Hamburgische Bürgerschaft die Stadt zum Corona-Hotspot erklären. Das sieht ein Antrag von SPD und Grünen zur Sitzung am heutigen Mittwoch (ab 13.30 Uhr) vor, mit dem Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen und im Einzelhandel über den 2. April hinaus fortgeführt werden sollen. Die Zustimmung gilt angesichts der rot-grünen Regierungsmehrheit als sicher.

Hamburg - Auch die Linke hat angekündigt, dem Antrag zuzustimmen. Während die CDU die Frage bis zuletzt offen ließ, haben AfD und FDP bereits Klagen gegen eine Hotspot-Regelung angekündigt.

Laut dem neuen deutschlandweit geltenden Infektionsschutzgesetz hätten die meisten Corona-Maßnahmen bereits zum 20. März wegfallen sollen. Hamburg hatte jedoch von einer Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht und die Maßnahmen bis zum 2. April verlängert.

Zu Beginn der Bürgerschaftssitzung steht in der Aktuellen Stunde zunächst der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf der Tagesordnung. Die AfD will laut Debattenanmeldung dabei auch „explodierende Energie-, Sprit- und Lebensmittelpreise“ thematisieren. Die SPD-Fraktion will hingegen die in Hamburg gezeigte „Menschlichkeit und Solidarität“ in den Mittelpunkt der Debatte stellen. dpa