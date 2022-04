Bürgerschaft zeigt sich erleichtert vom Sieg Macrons

Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich parteiübergreifend erleichtert vom Sieg Emmanuel Macrons gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der französischen Präsidentenwahl gezeigt. Lediglich die AfD bezeichnete das vergleichsweise starke Abschneiden Le Pens am Mittwoch in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft als großen Erfolg. Grund für den zunehmenden Rechtspopulismus sei der Verlust des Vertrauens in die Institutionen der Demokratie, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jennifer Jasberg, deren Fraktion die Debatte angemeldet hatte.

Hamburg - Das beste Mittel dagegen sei „ein geeintes, sozial gerechtes und nachhaltiges Europa.“

Bei aller Erleichterung über den Sieg Macrons stimme das Abschneiden Le Pens nachdenklich, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD), der für den Senat das Wort ergriff. Die Politik finde nicht immer die richtigen Antworten auf eine Gesellschaft, die zunehmend in Gruppen auseinanderstrebe. „Unterschiedlichkeit muss nicht per se schlimm sein, wenn denn die Politik die richtigen Antworten darauf gibt“, sagte er. Deshalb sei es wichtig, „und das ist die Politik des Hamburger Senats, die ganze Stadt in den Blick zu nehmen“. dpa