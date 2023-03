Bundeskanzler nennt Schüsse in Hamburg „brutale Gewalttat“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Pressestatement. © Julian Weber/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg als brutale Gewalttat bezeichnet. „Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen“, postete er am Freitagmorgen über den Regierungsaccount auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen.

Hamburg - Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben.“ Während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas waren am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden. dpa