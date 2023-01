Bundesratspräsident bei Feiern zum Élysée-Vertrag

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg,. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wird als amtierender Bundesratspräsident am kommenden Sonntag an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags in Paris teilnehmen. Dabei werde er auch mit dem Präsidenten des französischen Senats, Gérard Larcher, zusammentreffen, teilte die Senatskanzlei in Hamburg am Freitag mit. „Der Deutsche Bundesrat und der Senat Frankreichs pflegen gute parlamentarische Beziehungen und kooperieren seit fast 30 Jahren in einer Freundschaftsgruppe“, erklärte Tschentscher.

Hamburg - „Deutschland und Frankreich sind das Zentrum und eine wichtige Kraft der europäischen Einigung.“

Bei der Festveranstaltung im Amphitheater der Sorbonne-Universität werden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und ihre französische Kollegin, die Präsidentin der Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, die Eröffnungsreden halten. Anschließend werden Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sprechen.

Am 22. Januar 1963 hatten der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle im Élysée-Palast einen Vertrag unterzeichnet, der 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Aussöhnung zwischen den verfeindeten Nachbarländern besiegelte. dpa