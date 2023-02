Bundesumweltministerin Lemke zeichnet Hamburger Schule aus

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) wird heute in Hamburg erwartet. Bei ihrem Besuch will sie unter anderem die Hamburger Grundschule Molkenbuhrstraße als sogenannte Verbraucherschule in der Kategorie Silber auszeichnen. Dort entwickeln Kinder beispielsweise Energiesparmaßnahmen für die Schule, pflegen Apfelbäume und lernen den Umgang mit digitalen Medien.

Hamburg - Die Schule ist eine von 69 Verbraucherschulen bundesweit, die am Montag in Berlin vom Bundesverband der Verbraucherzentralen geehrt werden. Eine weitere Hamburger Schule wird mit Bronze ausgezeichnet, die Schule Windmühlenweg.

Verbraucherschulen sollen Kinder und Jugendliche bei den Themen Finanzen, Ernährung, Medien und nachhaltiger Konsum fit für den Alltag machen. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Gold, Silber und Bronze verliehen.

Lemke will zudem das Deutsche Zollmuseum besuchen und sich über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Abwasserwirtschaft informieren. dpa