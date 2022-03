Burgstaller: Spiel in Rostock werde hitzig und emotional

Guido Burgstaller (r) feiert seinen Teamkollegen Daniel-Kofi Kyereh. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Guido Burgstaller vom Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli stellt sich auf eine leidenschaftliche und stark umkämpfte Partie am Samstag (20.30 Uhr) bei Hansa Rostock ein. „Ich weiß, dass zwischen beiden Vereinen eine große Rivalität herrscht. Für unsere Fans ist es ein wichtiges Spiel. Ich freue mich auf das Spiel, das sehr hitzig und sehr emotional werden wird“, sagte der Österreicher am Mittwoch.

Hamburg - „Wenn's hitzig wird, ist es manchmal auch nicht schlecht, dann kann man Emotionen freilassen. Das tut gewissen Spielern auch gut. Es kommt aber ganz auf die Situation und das Spiel an, manchmal muss man auch runterfahren“, sagte der Torjäger. „Wir haben es in hitzigen Spielen wie gegen den HSV oder in Dresden als Mannschaft immer gut im Griff gehabt und uns auf unsere Stärken besonnen.“

Burgstaller lobte die Rostocker: „Die Partien haben gezeigt, dass sie sehr stabil geworden sind. Rostock hat eine gute Mannschaft und vorne drin einen guten Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Es wird kein leichtes Spiel“, sagt er.

Sollte St. Pauli der Aufstieg gelingen, „wäre es natürlich sensationell“, sagte der 32-Jährige. Über das anspruchsvolle Restprogramm meinte er: „Wichtig wird eine gewisse Lockerheit sein und dass du deine Spiele konstant ohne große Fehler runterspielst. Da interessiert es nicht, ob du einen Gegner an die Wand spielst oder nicht. Es geht nur noch darum zu punkten.“ dpa