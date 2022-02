Buxtehudes Coach Leun lobt BSV-Team: Deutliche Steigerung

Trainer Dirk Leun hat seinen Handballerinnen vom Buxtehuder SV nach dem 24:17 (10:10)-Sieg im Bundesliga-Spiel beim SV Union Halle-Neustadt ein „Extra-Lob für die kämpferische Leistung“ ausgesprochen. Nach der Partie am Samstag verwies der Coach auf eine deutliche Steigerung auf allen Positionen. „Nur 17 Gegentore gegen diese starke Mannschaft sind top“, sagte Leun.

Hamburg - „Und was mir noch sehr gut gefallen hat: Die Mannschaft hat sich von den eigenen Fehlern nicht runterziehen lassen und zum Ende des Spiels auch im Angriff gute Lösungen gefunden“, fügte der 57-Jährige erfreut hinzu. So konnte der BSV die Entscheidung von der 48. Minute an herbeiführen. Die Gäste zogen von 17:15 auf 21:15 davon und ließen sich den Sieg anschließend nicht mehr nehmen.

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten kehrten dagegen mit einer erwarteten Niederlage von Spitzenreiter SG BBM Bietigheim zurück. 20:27 (9:16) hieß es am Ende. „Gegen so eine Übermannschaft können meine Mädels befreit aufspielen“, befand Coach Dubravko Prelcec. Er betonte aber auch, dass dies dem Schlusslicht nicht immer gegen Gegner gelinge, denen sie auf Augenhöhe begegnen müsste. „Diesem Druck hält sie dann nicht stand und ist nicht in der Lage, Lockerheit zu bewahren und sich an die vereinbarten Absprachen zu halten.“ dpa