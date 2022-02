Buxtehudes Coach lobt: „Da geht mein Handballherz auf“

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Trainer Dirk Leun hat nach dem 33:23 (18:12)-Erfolg über die HSG Bad Wildungen den Handball-Frauen des Buxtehuder SV ein großes Lob ausgesprochen. Obwohl der Sieg des aktuellen Vierten gegen den Tabellenvorletzten keine Überraschung war, war der Coach glücklich über den Auftritt seines im Umbruch steckenden Teams. „Das ist die jüngste Mannschaft der Bundesliga.

Hamburg - Und so wie sie im Moment spielen, muss ich sagen: Da geht mein Handballherz auf.“

Zwar räumte Leun ein, dass es zwei kritische Situationen gegeben habe, er stellte am Mittwochabend aber auch fest: „Wir sind im Moment selbstbewusst genug, um auch schlechte Phasen gut zu überstehen.“

Am Sonntag (15.00 Uhr) steht schon das dritte Spiel binnen acht Tagen für die Buxtehuderinnen an. Zu Gast in der Halle Nord ist dann die HSG Blomberg-Lippe (11.). „Wir müssen jetzt gut regenerieren, denn dieses Spiel gegen Bad Wildungen hat viel Kraft gekostet“, sagte Leun. Außerdem sei Blomberg-Lippe noch einmal „ein anderes Kaliber“. dpa