CDU: Anteil naturbelassener Waldflächen muss erhöht werden

Sandro Kappe (CDU). © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Weniger Hamburger Wirtschaftswälder - das will die CDU-Fraktion. In einem Anteil in der Bürgerschaft fordert sie, den Anteil naturbelassener Waldflächen auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen. Naturnahe Wälder hätten viele Vorteile.

Hamburg - Die Hamburger CDU-Fraktion fordert eine stärkere Förderung naturnaher Wälder. Der rot-grüne Senat solle dafür Sorge tragen, dass die Wälder bestmöglich auf den Klimawandel vorbereitet seien, heißt es in einem Antrag der Christdemokraten für die nächste Bürgerschaftssitzung. „Nicht bewirtschaftete Waldökosysteme sind dazu weitaus besser in der Lage als durch Wetterextreme besonders anfällige Wirtschaftswälder.“

In ihrem Antrag fordert die CDU-Fraktion, den Anteil naturbelassener Waldflächen auf mindestens 20 Prozent der Hamburger Waldfläche zu erhöhen und neue Naturwald-Parzellen und Natur-Entwicklungsflächen zu schaffen. Laut CDU-Fraktion sind es derzeit nicht einmal 10 Prozent.

Viele Tier- und Pflanzenarten fühlen sich nach Worten der CDU in bewirtschafteten Wäldern nicht wohl, da sie von Alt- und Totholz abhängen, das in Wirtschaftswäldern fehle. Der Totholz-Anteil in Hamburger Waldgebieten müsse deshalb signifikant erhöht werden. Wichtig ist es laut CDU auch, der Verdichtung von Waldböden durch großmaschinelle Ernten vorzubeugen. Es brauche bodenschonende Verfahren. „Hamburger Wälder sollen in erster Linie der Erholung der Bevölkerung dienen, forstwirtschaftliche Aspekte sind nachrangig“, betonte der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sandro Kappe. dpa