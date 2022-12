CDU attackiert Rot-Grün in Generaldebatte zum Haushalt

Ein Sparschwein steht auf einem Tisch neben Eurobanknoten. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mit einem Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition haben am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft die abschließenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 begonnen. CDU-Fraktionschef Dennis Thering warf Rot-Grün in der Generaldebatte bei Themen wie Wohnen, Innere Sicherheit, Wissenschaft und Bildung, Hafen und Wirtschaft sowie Verkehr Zerstrittenheit und Ambitionslosigkeit vor.

Hamburg - Bei den widerstreitenden Interessen in seiner Koalition erweise sich Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) als führungsschwach, sagte Thering.

Er hätte erwartet, dass ein Oppositionsführer in Krisenzeiten konstruktiv in die Haushaltsberatungen geht „und nicht mit Verleumdung, mit Unwahrheiten und Unterstellungen“, entgegnete SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Der Politik von SPD und Grünen sei es zu verdanken, dass Hamburg gut durch die Corona-Krise gekommen sei. Dies werde sich mit dem neuen Doppelhaushalt auch in der Energiekrise fortsetzen.

Der Haushaltsentwurf des rot-grünen Senats sieht für die kommenden beiden Jahre Ausgaben in Höhe von insgesamt mehr als 37 Milliarden Euro vor. Nach dreitägigen Beratungen soll er am Donnerstag verabschiedet werden. dpa