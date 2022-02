CDU fordert Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen

Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Hamburg. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine fordert die CDU in der Bürgerschaft die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften in allen Hamburger Bezirken. Alle ukrainische Flüchtlinge, „die Schutz bei uns in der Hansestadt suchen“, müssten aufgenommen werden, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Freitag. „Hier darf es jetzt keine Verzögerungen geben, am Ende werden wir an unseren Taten gemessen.“

Hamburg - Putins „verbrecherischer Angriffskrieg“ habe bereits viele Menschenleben gekostet. „Schon jetzt ist klar, dass auch das Leid der Zivilbevölkerung enorm ist und unzählige Kinder, Frauen und Männer vor Putins Schergen fliehen“, sagte Thering. „Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine.“

Auch die AfD begrüßte die vom rot-grünen Senat bekundete Aufnahmebereitschaft, verband dies allerdings mit der immer wieder erhobenen Forderung nach sofortiger Abschiebung ausreisepflichtiger Migranten, „um Platz für echte Flüchtlinge zu schaffen“, wie Fraktionsvize Alexander Wolf sagte.

Bereits am Donnerstag hatte der rot-grüne Senat einen Krisenstab in der Innenbehörde eingerichtet, der sich auch mit der Bereitstellung von Unterkünften für mögliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine befassen soll. dpa