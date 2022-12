CDU geht mit 74 Änderungsanträgen in Schlussberatungen

Die CDU geht mit 74 Änderungsanträgen in die Schlussberatungen der Hamburgischen Bürgerschaft über den Doppelhaushalt 2023/2024 in der kommenden Woche. Insgesamt hätten die Anträge ein Volumen von 250 Millionen Euro, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Montag. Im Wesentlichen sollen die Mittel durch Umschichtungen in den Einzelplänen der Behörden bereitgestellt werden.

Hamburg - „Dabei werden insbesondere die Schulen, die innere Sicherheit und die soziale Infrastruktur gestärkt sowie konkrete Initiativen für Hamburgs Wirtschaft, Umwelt, Stadtentwicklung und Bezirke angestoßen, sagte er.“ Einsparpotenzial sieht die CDU beim Personal.

Stärker investieren will sie bei Wissenschaft, Forschung und Start-ups: Vorgesehen ist ein 85 Millionen Euro schwerer Zukunftsfonds, der - mit Mitteln aus der von der Stadt vereinnahmten Hapag-Lloyd-Dividende gefüllt - für Zukunftsinvestitionen in Wissenschaft und Innovationen vorgesehen ist. Allein jeweils 30 Millionen Euro sollen zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen sowie zur Forschungsförderung bereitgestellt werden, weitere 25 Millionen Euro zur Förderung innovativer Start-ups.

CDU-Haushaltsexperte Thilo Kleibauer warf Rot-Grün vor, mit „Buchungstricks“ strukturelle Finanzierungsprobleme zu kaschieren. Mit der deutlichen Ausweitung der Globalen Minderkosten auf 500 Millionen Euro pro Jahr bei gleichzeitiger massiver Erhöhung pauschaler Reservetitel, die ohne parlamentarische Beteiligung ausgegeben werden können, werde das Budgetrecht der Bürgerschaft unterlaufen. „Damit wird nicht nur das Prinzip der Haushaltsklarheit ignoriert, sondern auch die Bürgerschaft gezielt geschwächt.“

Kleibauer forderte Kostendisziplin vor allem beim Personal. In den letzten drei Jahren sei die Zahl der Beschäftigten im Konzern Hamburg um zehn Prozent auf über 142.000 gestiegen. „Daher ist endlich eine wirksame Personalbremse für die Verwaltung unerlässlich. Dies ist eine unserer Kernforderungen in den Haushaltsberatungen.“

Ferner fordert die CDU die Rücknahme der Grunderwerbssteuererhöhung. „Dadurch treibt der Senat die Nebenkosten für den Wohnungsbau weiter in die Höhe.“ Alles, was Bauen und die Schaffung von Wohnraum günstiger mache, müsse genutzt werden, sagte Kleibauer. dpa