CDU sieht in Vergabe der LNG-Terminals Rückschlag für Hafen

Die Fläche ist Teil der Hafenerweiterung für das geplante Import-Terminal für Flüssigerdgas. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Die CDU sieht in der Vergabe der schwimmenden Flüssiggasterminals an Stade und Lubmin durch die Bundesregierung einen Rückschlag für den Hamburger Hafen. Zwar hätte ein LNG-Terminal in Innenstadt- und Hafennähe in Hamburg aus Sicherheitsgründen besondere Herausforderungen mit sich gebracht, sagte der Wirtschaftsexperte der Bürgerschaftsfraktion, Götz Wiese, am Mittwoch.

Hamburg - „Aber letztlich ist dies ein Rückschlag für den künftigen Energiehafen Hamburg.“

Auch Hamburg hatte sich als Standort für eines der insgesamt vier Terminals angeboten, mit denen die Bundesregierung die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas reduzieren will. Zunächst hatte der Senat jedoch ein Gutachten zur Machbarkeit in Auftrag gegeben, das derzeit noch erarbeitet wird.

„Während Rotterdam und Antwerpen längst LNG-fähig sind und damit in der aktuellen Krisensituation als Hafenstädte einen wertvollen Beitrag leisten, hat sich der rot-grüne Senat verhakt und wertvolle Zeit verstreichen lassen“, kritisierte Wiese. „Dieses Zaudern konnte der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister nicht länger abwarten.“

Am Dienstag hatte Robert Habeck (Grüne) nach Wilhelmshaven und Brunsbüttel auch Stade und Lubmin als Standorte benannt. Dabei habe er auch auf Seehäfen in den westlichen Nachbarländern verwiesen, insbesondere auf Rotterdam, sagte Wiese. „Im Markt bleibt das ungute Gefühl zurück, dass Hamburg keine Hafenstrategie hat, im Ernstfall nicht entscheidungsfähig ist und somit zur Lösung eines Energienotstands nichts verlässlich beitragen kann.“ dpa