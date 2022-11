CDU: Zu viele Überlastungsanzeigen in Hamburger Verwaltung

Die CDU-Fraktion sieht die hohe Zahl von Überlastungsanzeigen in der Hamburger Verwaltung mit Sorge. Von Anfang Januar bis zum 28. Oktober 2022 seien es allein 476, teilten die Christdemokraten nach einer Anfrage an den rot-grünen Senat mit. Überlastungsanzeigen würden abgegeben, wenn die Arbeit nicht mehr leistbar sei. „Mit Abstand die höchste Anzahl an Überlastungsanzeigen pro 100 Beschäftigten weisen die Eingliederungshilfe und die Grundsicherung vom Bezirksamt Wandsbek auf.“

Hamburg - Damit sei der Bezirk Wandsbek erneut trauriger Spitzenreiter dieser Kategorie.

Es folgen laut CDU mit deutlichem Abstand die Sozialbehörde (Landesbetrieb Erziehung und Beratung/Kinder- und Jugendnotdienst) mit einem Wert von 39 und das Bezirksamt Mitte (Personalservice) sowie die Justizbehörde (Ambulanzen Justizvollzugsanstalten) mit einem Wert von 30.

Vor allem in Wandsbek müssten die Ursachen für die zahlreichen Überlastungsanzeigen gefunden werden, forderte Sandro Kappe, Fachsprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion für den öffentlichen Dienst. dpa