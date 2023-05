Charaktertest bestanden: FC St. Pauli wieder in Erfolgsspur

St. Paulis Karol Mets (l-r), Leart Paqarada und Torwart Nikola Vasilj feiern den Treffer zum 1:0. © Axel Heimken/dpa

Nach dem Zwischentief mit zwei Niederlagen hintereinander findet der FC St. Pauli mit dem 2:1 über Bielefeld zur Form seiner Zehn-Siege-Serie zurück. Ein starkes Startelf-Debüt liefert Elias Saad.

Hamburg - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Charaktertest bestanden. Nach der Superserie mit zehn Siegen am Stück und den darauffolgenden zwei Niederlagen war die Partie am Samstag gegen Arminia Bielefeld ein Gradmesser für den Rest der Saison. Mit dem 2:1 in einem über weite Strecken dominant geführten Spiel zeigten die Kiezkicker, dass sie nicht gewillt sind, die Spielzeit abzuschenken.

„So wie die Jungs gespielt haben, war es wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, lobte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler seine Mannschaft, die zuletzt ein 3:4 im Derby gegen den Hamburger SV kassiert hatte. Flügelspieler und Co-Kapitän Leart Paqarada ergänzte: „Für uns war der Sieg enorm wichtig. Bei mir persönlich saß die Derby-Niederlage die Tage danach auch noch sehr tief. Die Mannschaft hat heute auf dem Platz gezeigt, dass wir die Saison nicht einfach austrudeln lassen wollen, und das haben auch die Fans gemerkt.“

Durch die Rückkehr in die Erfolgsspur hat der FC St. Pauli als aktueller Fünfter (50 Punkte) den Abstand zum Tabellen-Dritten HSV (56) wieder auf nur sechs Zähler verkürzt. Von einer Restchance im Kampf um den Relegationsplatz wollte am Samstag aber niemand sprechen.

Einer, der großen Anteil am dominanten Auftakt in die Partie hatte, war Startelf-Debütant Elias Saad. Hürzeler hatte den Winterzugang vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt nach dessen couragiertem Auftritt und seinem Treffer gegen den HSV erstmals von Beginn an spielen lassen. „Ich war schon aufgeregt“, sagte der 23-Jährige. Doch die anfängliche Aufregung war schnell verflogen. Als die Glocken zum AC/DC-Song „Hells Bells“ beim Betreten des Rasens erklangen, war er „sofort on fire“, berichtete er .

In der Anfangsphase war Saad an nahezu jeder gefährlichen Situation der Gastgeber beteiligt. Schon nach zehn Minuten hätte er fast seinen zweiten Treffer im zweiten Spiel erzielt, doch der Kopfball nach einem Patzer von Arminen-Keeper Martin Fraisl ging knapp über die Latte. Dass er auch austeilen kann, zeigte der Flügelflitzer dann, als er sich nach einem Foul an Masaya Okugawa seine erste Gelbe Karte als Zweitliga-Spieler abholte.

Gegen die abstiegsbedrohten Arminen taten sich die Hamburger einzig in der Chancenverwertung extrem schwer. Erst in der 53. Minute erlöste der Ex-Bielefelder Marcel Hartel mit seinem Treffer zum 1:0 die Fans im mit 29 546 Zuschauern ausverkauften Stadion am Millerntor. „In der ersten Halbzeit waren wir wahnsinnig dominant, belohnen uns aber nicht mit dem Tor“, sagte Paqarada, der den Treffer mit einem Traumpass vorbereitet hatte.

Das 2:0 durch Lukas Daschner (69.) schien die Entscheidung gewesen zu sein. Doch der FC St. Pauli ließ den Gast aus Ostwestfalen nach dem Anschlusstreffer von Jomaine Consbruch (73.) noch einmal gefährlich aufkommen. „Bis zum Gegentor war ich sehr, sehr zufrieden. Das war im Gesamtpaket unsere beste Leistung“, sagte Pauli-Coach Hürzeler nach dem Spiel: „Was danach passiert, ist im Fußball möglich, sollte uns aber nicht passieren. Das werden wir uns definitiv noch einmal angucken“, kündigte der 30-Jährige an.

Die spannende Endphase musste sich Elias Saad dann von der Seitenlinie aus anschauen, in der 66. Minute war sein Arbeitstag beendet. Der Australier Connor Metcalfe ersetzte den Debütanten, dessen Kräfte zusehends schwanden. „Es war ein sehr schönes Gefühl, und ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben“, meinte Saad. dpa