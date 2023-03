Charles und Camilla auf dem Rathausmarkt mit Jubel begrüßt

Royal-Fans warten bei Regen am Rathausmarkt auf die Ankunft des britischen Königspaares. © Marcus Brandt/dpa

Auf dem Hamburger Rathausmarkt haben zahlreiche Menschen König Charles III. und Queen Camilla mit Jubel begrüßt. Viele royale Fans - zum Teil mit britischen Fähnchen ausgestattet - drängten sich am Freitagmittag vor dem Rathaus, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

Hamburg - König Charles und Camilla nahmen sich ausgiebig Zeit zum Händeschütteln. Sie liefen die Absperrung entlang und begrüßten freundlich die Wartenden. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit für ein Handyfoto. Pünktlich zum Besuch auf dem Rathausmarkt hatte der Hamburger Regen aufgehört.

Der 74-jährige Monarch und seine 75-jährige Ehefrau hatten nach ihrer Ankunft in Hamburg bereits das Kindertransport-Denkmal am Bahnhof Dammtor und das Mahnmal St. Nikolai besucht.

Im Rathaus will sich das Königspaar ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Am Nachmittag tauschen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der König während einer Bootsfahrt im Hafen mit Unternehmern über grüne Energie und Hafenentwicklung in Hamburg aus. dpa