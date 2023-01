Charts: Lord Of The Lost stehen erstmals oben

Chris Harms, Frontmann von Lord of the Lost, steht beim M'era Luna Festival 2022 auf der Bühne. © Christoph Speidel/Geisler-Fotopress/dpa/Archivbild

Die Hamburger Rockband Lord Of The Lost hat sich mit ihrem neuen Werk „Blood & Glitter“ erstmals an die Spitze der deutschen Album-Charts gesetzt. Vor eineinhalb Jahren war das Quintett um Frontmann Chris Harms mit „Judas“ bereits einmal auf Platz zwei gelandet, wie GfK Entertainment am Donnerstag berichtete. Nun gelang der Sprung ganz nach oben. Dabei setzte sich Lord Of The Lost gegen die Südtiroler Band Unantastbar („Wir Leben Laut“, Platz zwei) durch.

Baden-Baden - Jupiter Jones hatten sich 2018 aufgelöst, starteten 2021 als Duo aber neu und schaffen es mit „Die Sonne ist ein Zwergstern“ auf den dritten Platz. Ex-Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr („Große Herzen“, vier) und die Folk-Gruppe Feuerschwanz („Todsünden“, fünf) vervollständigen die Top Fünf.

Die Single-Charts wurden nach dem Wegfall zahlreicher Weihnachtshits neu gemischt. David Guetta & Bebe Rexha („I'm Good (Blue)“) übernehmen, von Platz 36 kommend, die Spitze. Dahinter folgen Peter Fox feat. Inéz („Zukunft Pink“, zwei) sowie Nina Chuba („Wildberry Lillet“, drei). dpa