Coach Leun: „Sind Spitzenspiel nicht gerecht geworden“

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild/Bildarchiv

Trainer Dirk Leun hat nach der 21:31-Niederlage der Handballerinnen des Buxtehuder SV gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund keinen Hehl aus seiner Enttäuschung gemacht. Über den Auftritt seiner Mannschaft im Bundesliga-Spitzenspiel des Vierten gegen den Zweiten am Samstag sagte der Coach: „Ich bin absolut unzufrieden - das ist eine schlechte Leistung gewesen.“

Hamburg - Zwar hatte der BSV das Spiel im ersten Durchgang zunächst ausgeglichen gestalten können, doch in der Schlussphase konnte sich Dortmund dann auf 17:11 absetzen. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste mit einem 4:0-Lauf bereits frühzeitig für die Entscheidung.

„Wir haben ein besseres Ergebnis leichtfertig abgegeben. Das ist schade“, sagte Leun und betonte: „Wir haben uns dieses `Spitzenspiel‘ erarbeitet - aber sind dem heute nicht gerecht geworden.“ Besonders die Abwehr in der ersten Hälfte kritisierte Leun diesmal: „Es fehlte an Körpersprache und Aggressivität in den Zweikämpfen.“ dpa